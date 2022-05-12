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Песков: Россия решительно ответит тем, кто попытается помешать спецоперации в Украине

Песков: Россия решительно ответит тем, кто попытается помешать спецоперации в Украине Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия, и в НАТО, и, что самое главное, в Вашингтоне, в том числе такие заявления делал президент Америки Байден.
В регионе
12 мая 2022 г. 14:08
Песков: Россия решительно ответит тем, кто попытается помешать спецоперации в Украине

Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия, и в НАТО, и, что самое главное, в Вашингтоне, в том числе такие заявления делал президент США Джо Байден.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия исходит от заявлений, которые делал президент России: "Это то, чего хотели бы избежать все, но в то же время, мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент, начиная с 24 февраля, о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть в Украину и влезть в спецоперацию, которую проводят ВС России".

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