Песков: Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ

Российская сторона рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сожалеет, что армянская сторона не будет представлена на высоком уровне на саммите в Минске 23 ноября.

Российская сторона рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сожалеет, что армянская сторона не будет представлена на высоком уровне на саммите в Минске 23 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации", - отметил Песков.

Ранее сегодня спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о том, что не поедет в Минск.