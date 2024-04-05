Песков: Россия оценит переговоры в Брюсселе после появления официальных заявлений Еревана

Россия сможет оценить итоги переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном только после появления официальных заявлений Еревана на этот счет.

Россия сможет оценить итоги переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном только после появления официальных заявлений Еревана на этот счет.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения. Стоит дождаться заявления с армянской стороны о том, что они имеют в виду обсуждать тему трансатлантической интеграции",- сказал Песков.

"Мы не видели и не слышали [такой повестки]. Пока исходим из этого",- отметил он.