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Песков: Россия и Турция делают все, чтобы быть хорошими соседями

Песков: Россия и Турция делают все, чтобы быть хорошими соседями Москва и Анкара делают все, чтобы быть хорошими соседями.
В регионе
16 июня 2023 г. 22:39
Песков: Россия и Турция делают все, чтобы быть хорошими соседями

Москва и Анкара делают все, чтобы быть хорошими соседями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в этом уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В турецком языке - я поскольку тюрколог по образованию - есть такая пословица: хороший сосед лучше, чем плохой родственник, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы в студии Российского экспортного центра "Сделано в России" во время Петербургского международного экономического форума. "Поэтому мы должны делать все, чтобы Турция была для нас хорошим соседом. И мне кажется, что в Турции практически все - там есть политический консенсус - понимают, что Россия тоже для Турции должна быть хорошим соседом", - отметил Песков. По его словам, "именно поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган занимает такую сбалансированную позицию, которая позволяет сейчас использовать двустороннее сотрудничество, выходить на новые горизонты, вовлекать такое количество компаний в сотрудничество".

"Это действительно беспрецедентное взаимодействие", - полагает представитель Кремля.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: "Türkiyənin bizim üçün yaxşı qonşu olması üçün hər şeyi etməliyik"

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