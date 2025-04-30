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Песков: Россия и США ведут напряженную работу по украинскому урегулированию

Песков: Россия и США ведут напряженную работу по украинскому урегулированию Россия и США ведут напряженную работу по украинскому урегулированию.
В регионе
30 апреля 2025 г. 12:49
Песков: Россия и США ведут напряженную работу по украинскому урегулированию

Россия и США ведут напряженную работу по украинскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Идет очень напряженная работа с США по Украине. Мы понимаем, что Вашингтон хочет быстрого прогресса по украинскому урегулированию, но этот процесс слишком сложен для такого результата", - отметил он.

Песков также сказал, что президент РФ Владимир Путин поддерживает установление перемирия, но сначала нужно решить целый ряд нюансов.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya və ABŞ Ukrayna nizamlanması üzrə gərgin iş aparır
Версия на английском языке Peskov: Russia and US engaged in intense work on Ukrainian settlement

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