Песков: Россия и США ведут напряженную работу по украинскому урегулированию

Россия и США ведут напряженную работу по украинскому урегулированию.

Россия и США ведут напряженную работу по украинскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Идет очень напряженная работа с США по Украине. Мы понимаем, что Вашингтон хочет быстрого прогресса по украинскому урегулированию, но этот процесс слишком сложен для такого результата", - отметил он.

Песков также сказал, что президент РФ Владимир Путин поддерживает установление перемирия, но сначала нужно решить целый ряд нюансов.