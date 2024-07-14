Песков: Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации

Россия и США сейчас находятся в стадии глубокой конфронтации и предпосылок по выходу из нее пока не видно.

Россия и США сейчас находятся в стадии глубокой конфронтации и предпосылок по выходу из нее пока не видно.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканала Россия-1, ВГТРК - ред.).

"Сейчас мы находимся в стадии глубокой и острой конфронтации, пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике. Но когда-то это время настанет", - сказал он.

Он также подчеркнул, что для поиска точек соприкосновения потребуется высокое мастерство дипломатов.

"Сейчас для России период внутренней мобилизации и собранности", - подытожил Песков.