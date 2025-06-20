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Песков: Россия готова помочь арестованному в Армении Карапетяну

Песков: Россия готова помочь арестованному в Армении Карапетяну Кремль внимательно следит за ситуацией с арестом в Армении главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, и при необходимости Россия готова оказать ему любую помощь.
В регионе
20 июня 2025 г. 12:57
Песков: Россия готова помочь арестованному в Армении Карапетяну

Кремль внимательно следит за ситуацией с арестом в Армении главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, и при необходимости Россия готова оказать ему любую помощь.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином", - сказал он.

Отметим, что суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана вынес решение об аресте предпринимателя Карапетяна сроком на два месяца. Ему было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти.

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