Песков: Россия больше не ограничена в вопросах развертывания РСМД

Россия более ничем не ограничена в вопросах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и считает себя вправе в случае необходимости предпринимать соответствующие действия.

Россия более ничем не ограничена в вопросах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и считает себя вправе в случае необходимости предпринимать соответствующие действия.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У России больше нет никаких ограничений на этот счет, Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Соответственно, Россия считает себя вправе в случае необходимости делать соответствующие шаги", - сказал он.

Отметим, что накануне МИД опубликовал заявление, согласно которому Россия больше не считает себя связанной самоограничениями по РСМД.