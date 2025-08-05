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Песков: Россия больше не ограничена в вопросах развертывания РСМД

Песков: Россия больше не ограничена в вопросах развертывания РСМД Россия более ничем не ограничена в вопросах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и считает себя вправе в случае необходимости предпринимать соответствующие действия.
В регионе
5 августа 2025 г. 14:54
Песков: Россия больше не ограничена в вопросах развертывания РСМД

Россия более ничем не ограничена в вопросах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и считает себя вправе в случае необходимости предпринимать соответствующие действия.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У России больше нет никаких ограничений на этот счет, Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Соответственно, Россия считает себя вправе в случае необходимости делать соответствующие шаги", - сказал он.

Отметим, что накануне МИД опубликовал заявление, согласно которому Россия больше не считает себя связанной самоограничениями по РСМД.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya lazım gəldikdə müvafiq addımlar atmaq hüququna malikdir

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