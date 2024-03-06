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Песков: России неизвестно о решениях Еревана по выводу российских пограничников из Звартноца

Песков: России неизвестно о решениях Еревана по выводу российских пограничников из Звартноца России неизвестно о каких-либо принятых решениях касательно вывода российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц, работа идет по всем направлениям.
В регионе
6 марта 2024 г. 14:35
Песков: России неизвестно о решениях Еревана по выводу российских пограничников из Звартноца

России неизвестно о каких-либо принятых решениях касательно вывода российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц", работа идет по всем направлениям.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые" в Сириусе.

"Что касается пограничников из Звартноца, то каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил, мы работаем по всем направлениям в рамках и структур СНГ, и структур ЕАЭС, и на уровне двусторонних отношений", - сказал Песков.

Напомним, ранее депутаты правящей парламентской фракции Армении "Гражданский договор" обсуждали вопрос вывода пограничников РФ из аэропорта "Звартноц".

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Версия на английском языке Peskov: Moscow unaware of Yerevan’s decisions to withdraw Russian border guards from Zvartnots
Версия на азербайджанском языке Peskov: İrəvanın rusiyalı sərhədçiləri “Zvartnots”dan çıxarmaq qərarından xəbərsizik

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