Песков: РФ прояснит ситуацию насчет членства Армении в ОДКБ

Армения не направляла официальных уведомлений насчет заморозки членства в ОДКБ.

Армения не направляла официальных уведомлений насчет заморозки членства в ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия планирует в контактах с Арменией прояснить ситуацию насчет ее членства в ОДКБ.

В ходе визита во Францию премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил о том, что участие страны в ОДКБ, "в котором доминирует Москва" - заморожено".

Вслед за этим в Секретариате ОДКБ сообщили о том, что никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало.