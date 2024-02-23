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Песков: РФ прояснит ситуацию насчет членства Армении в ОДКБ

Песков: РФ прояснит ситуацию насчет членства Армении в ОДКБ Армения не направляла официальных уведомлений насчет заморозки членства в ОДКБ.
В регионе
23 февраля 2024 г. 13:27
Песков: РФ прояснит ситуацию насчет членства Армении в ОДКБ

Армения не направляла официальных уведомлений насчет заморозки членства в ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия планирует в контактах с Арменией прояснить ситуацию насчет ее членства в ОДКБ.

В ходе визита во Францию премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил о том, что участие страны в ОДКБ, "в котором доминирует Москва" - заморожено".

Вслед за этим в Секретариате ОДКБ сообщили о том, что никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало.

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Версия на английском языке Moscow to clarify issue of Armenia's CSTO membership, Peskov says

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