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Песков: РФ продолжит развитие отношений с Азербайджаном и Арменией

Песков: РФ продолжит развитие отношений с Азербайджаном и Арменией Москва заинтересована в мире, стабильности и безопасности на Кавказе и продолжит развивать отношения с Баку и Ереваном.
В регионе
9 января 2025 г. 14:24
Песков: РФ продолжит развитие отношений с Азербайджаном и Арменией

Москва заинтересована в мире, стабильности и безопасности на Кавказе и продолжит развивать отношения с Баку и Ереваном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Южный Кавказ - не далекий для России регион.

"И мы хотим, чтобы на Кавказе были мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность. Мы имеем свои добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, и мы дорожим этими отношениями. И мы намерены делать все, что от нас зависит, для того чтобы и дальше эти отношения развивать", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, были ли у президента РФ Владимира Путина в последнее время контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Песков ответил, что "в эти [прошедшие] дни контактов не было".

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Версия на английском языке Peskov: Russia to continue to develop relations with Azerbaijan, Armenia
Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya Ermənistan və Azərbaycanla münasibətlərin inkişafını davam etdirəcək

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