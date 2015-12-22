Песков: РФ подготовит меры в ответ на расширение санкционного списка США

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Москва считает нелогичными и недружественными намерения США расширить санкционный список, это разрушает отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Это продолжение вот этой противоречащей логике и недружественной линии в отношении РФ, - заявил он журналистам. - Это продолжение линии, которая имеет разрушающее воздействие для двусторонних отношений".

По словам Пескова, Россия подготовит меры в ответ на расширение санкционного списка США. "Разумеется, основываясь на принципе взаимности российской стороной сначала будут проанализированы эти принятые (США) решения и потом уже будут аккумулироваться предложения по возможным контрмерам", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля напомнил, что в подобных вопросах традиционно превалирует принцип взаимности. Он не смог назвать срок, в течение которого будет принято решение о контрмерах, отметив, что в обсуждении этого вопроса примет участие и президент России, и правительство страны.

"Можно выразить только сожаление в связи с тем, что, вопреки здравому смыслу, вопреки потребности во взаимодействии, в наращивании сотрудничества и так далее, к сожалению, Вашингтон выбирает вот такую линию, сильно контрастирующую с потребностями времени", - подчеркнул Песков.

Соединенные Штаты расширили сегодня список российских лиц и организаций, против которых введены санкции в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщило сегодня министерство финансов США.