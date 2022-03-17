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Песков: Россия не примет во внимание решение Международного суда ООН по Украине

Песков: Россия не примет во внимание решение Международного суда ООН по Украине Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН, который потребовал немедленно остановить военные действия России в Украине. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песко
В регионе
17 марта 2022 г. 14:47
Песков: Россия не примет во внимание решение Международного суда ООН по Украине

Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН, который потребовал немедленно остановить военные действия России в Украине. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, будет ли Россия учитывать это решение.

Ранее Международный суд ООН потребовал остановить военные действия России в Украине.

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Версия на английском языке Peskov: Russia won’t take into account World Court’s decision on Ukraine
Версия на азербайджанском языке Rusiya Haaqa Məhkəməsinin tələbinə əməl etməyəcəyini açıqlayıb

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