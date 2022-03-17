Песков: Россия не примет во внимание решение Международного суда ООН по Украине

Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН, который потребовал немедленно остановить военные действия России в Украине. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песко

Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН, который потребовал немедленно остановить военные действия России в Украине. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, будет ли Россия учитывать это решение.

Ранее Международный суд ООН потребовал остановить военные действия России в Украине.