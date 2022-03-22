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Песков: РФ может использовать ядерное оружие только при угрозе стране

Песков: РФ может использовать ядерное оружие только при угрозе стране Использование ядерного оружия Россией предусматривается концепцией национальной безопасности в случае угрозы самому существованию страны.
В регионе
22 марта 2022 г. 23:27
Песков: РФ может использовать ядерное оружие только при угрозе стране

Использование ядерного оружия Россией предусматривается концепцией национальной безопасности в случае угрозы самому существованию страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

"У нас есть концепция национальной безопасности. Там вы можете прочитать про все основания для использования ядерного оружия. Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте", - сказал он в ответ на вопрос, можно ли полностью исключить использование ядерного оружия Россией.

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