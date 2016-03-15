​Песков: Решение вывести войска из Сирии не означает недовольства Москвы позицией Асада

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Решение России вывести часть своего военного контингента из Сирии не означает недовольство Москвы позицией Башара Асада. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о том, что решение о сворачивании позиций России в Сирии вызвано недовольством Кремля жесткой позицией президента Асада в переговорах о мирном урегулировании политического кризиса.

Отвечая на вопрос о том, нет ли расхождений во взглядах Москвы и Дамаска на ход процесса политического урегулирования в Сирии, Песков сказал, что "одинаковыми взгляды быть не могут". "Но Россия последовательно выступает за мирное урегулирование внутрисирийской проблемы", - добавил он.