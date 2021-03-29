Песков: Решение Пашиняна об отставке не требует незамедлительного разговора с Путиным

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что контакты лидеров носят постоянный характер.

"Он же [Пашинян] останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что лидеры двух стран "общались совсем недавно, контакты идут постоянно".

Политический кризис в Армении начался в конце февраля. Тогда занимавший пост начальника генштаба Оник Гаспарян и высший командный состав потребовали отставки Пашиняна. Активисты оппозиционного движения несколько раз перекрывали проспект Баграмяна рядом со зданием парламента страны. 18 марта Пашинян после консультаций с президентом Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.