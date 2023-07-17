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Песков: Путин вечером проведет совещание по ситуации с Крымским мостом

Песков: Путин вечером проведет совещание по ситуации с Крымским мостом Президент России Владимир Путин в 19.00 проведет совещание в связи с ситуацией с Крымским мостом.
В регионе
17 июля 2023 г. 13:20
Песков: Путин вечером проведет совещание по ситуации с Крымским мостом

Президент России Владимир Путин в 19.00 проведет совещание в связи с ситуацией с Крымским мостом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящий момент по поручению главы государства вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вылетает в регион.

"После ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то к семи вечера приблизительно доклада по ВКС (воздушно-космические силы), будет совещание по ВКС, в ходе которого Хуснуллин уже с места доложит о положении дел", - добавил Песков.

Он также отметил, что Путин принял доклады Хуснуллина, руководителя ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова о последствиях террористической атаки на Крымский мост. Президент дал поручения по организации движения транспорта на крымском направлении в свете теракта на Крымском мосту, обеспечении помощи и содействии людям, находящимся в пути.

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Версия на английском языке Peskov: Putin will hold meeting on situation around Crimean bridge
Версия на азербайджанском языке Peskov: “Putin Krım körpüsü ətrafında vəziyyətlə bağlı iclas keçirəcək”

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