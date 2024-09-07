Песков: Путин в ближайшее время не планирует зарубежных поездок

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время зарубежных поездок.

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время зарубежных поездок.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, в ближайшее время не планирует", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, пока нет информации, когда именно может состояться следующая зарубежная поездка.

Ранее 2-3 сентября Путин с официальным визитом посетил Монголию. За прошедшее лето глава государства совершил четыре международных поездки: 18-19 августа с государственным визитом - наивысшим по существующей дипломатической градации - он посетил Азербайджан, 3-4 июля с рабочим визитом был в Казахстане, где принял участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. В июне с государственным визитом президент посетил КНДР и Вьетнам.