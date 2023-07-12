О нас

Песков: Путин совершит визит в Китай, сроки будут согласованы позже

Песков: Путин совершит визит в Китай, сроки будут согласованы позже Визит президента России Владимира Путина в Китай стоит на повестке дня, сроки будут согласованы позже.
В регионе
12 июля 2023 г. 14:16
Песков: Путин совершит визит в Китай, сроки будут согласованы позже

Визит президента России Владимира Путина в Китай стоит на повестке дня, сроки будут согласованы позже.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе визита будут обсуждены различные вопросы - двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, обмен мнениями по ситуации в мире.

Председатель КНР Си Цзиньпин был с визитом в России по приглашению Владимира Путина с 20 по 22 марта. Они обсудили вопросы развития российско-китайского экономического сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian president to visit China 
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Çinə səfər edəcək

Другие новости из категории

Эрдоган провел переговоры с премьерами Греции, Нидерландов и Испании
ФотоЭрдоган провел переговоры с премьерами Греции, Нидерландов и Испании
12 июля 2023 г. 14:10
Зеленский: С Рютте договорились начать подготовку пилотов на F-16 в августе
Зеленский: С Рютте договорились начать подготовку пилотов на F-16 в августе
12 июля 2023 г. 13:51
Экс-глава МО Армении в августе может выступить в заседании комиссии по 44-дневной войне
Экс-глава МО Армении в августе может выступить в заседании комиссии по 44-дневной войне
12 июля 2023 г. 13:38
Зеленский и Шольц договорились о дополнительных Patriot и ракетах к ним
Зеленский и Шольц договорились о дополнительных Patriot и ракетах к ним
12 июля 2023 г. 13:07
Кулеба: Первые истребители F-16 должны быть доставлены до конца марта 2024 года
Кулеба: Первые истребители F-16 должны быть доставлены до конца марта 2024 года
12 июля 2023 г. 12:43
Таможенники выявили мошенническую схему растаможки машин из Кыргызстана и Армении
Таможенники выявили мошенническую схему растаможки машин из Кыргызстана и Армении
12 июля 2023 г. 12:29
Суд отклонил ходатайство адвоката Сержа Саргсяна о приостановлении производства
Суд отклонил ходатайство адвоката Сержа Саргсяна о приостановлении производства
12 июля 2023 г. 12:12
Зеленский: На саммите НАТО для Украины приоритетны три вопроса
Зеленский: На саммите НАТО для Украины приоритетны три вопроса
12 июля 2023 г. 12:02
Армен Григорян: Вопрос непредоставления РФ оружия и боеприпасов остается в повестке
Армен Григорян: Вопрос непредоставления РФ оружия и боеприпасов остается в повестке
12 июля 2023 г. 11:37
Премьер Эстонии: Вступление Украины в НАТО возможно только после завершения войны
Премьер Эстонии: Вступление Украины в НАТО возможно только после завершения войны
12 июля 2023 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi