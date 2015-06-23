Песков: Путин проведет частную встречу с экс-президентом Израиля

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин во вторник проведет частную встречу с находящимся с визитом в Москве бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Путин примет с визитом вежливости Шимона Переса, который здесь находится с частным визитом", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такая встреча краткая состоится, это частная встреча", - добавил он.