Песков: Путин проведет частную встречу с экс-президентом Израиля

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин во вторник проведет частную встречу с находящимся с визитом в Москве бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня Путин примет с визитом вежливости Шимона Переса, который здесь находится с частным визитом", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такая встреча краткая состоится, это частная встреча", - добавил он.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости