Песков: Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА

Президент России Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.

Президент России Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой беспилотников от Минобороны, МЧС, руководства Москвы и Подмосковья.

"Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию и по линии Министерства обороны, и по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, от МЧС", - сказал он, отметив, что Минобороны РФ и система ПВО, региональные власти во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье сработали должным образом и хорошо.