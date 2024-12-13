Песков: Путин не будет встречаться с прибывшим в Москву Пашиняном

В графике президента России Владимира Путина не запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В графике президента России Владимира Путина не запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на росийские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пашинян прибыл в Москву для участия в Евразийском межправительственном совете.

"Сегодня отдельной встречи не планируется, там идет работа по премьерской программе" - сказал Песков во время пресс-колла. Он добавил, что президент приглашал Пашиняна на встречу лидеров стран СНГ, которая пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в последний раз Путин и Пашинян встречались в Кремле 8 октября. Тогда в Москве проходил саммит СНГ.