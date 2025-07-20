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Песков: Путин и Трамп в ходе личной встречи могут достичь "крупных договоренностей"

Песков: Путин и Трамп в ходе личной встречи могут достичь "крупных договоренностей" Не исключено, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе личной встречи зафиксируют "крупные договоренности", которые станут результатом огромной работы, но это время еще не настало.
В регионе
20 июля 2025 г. 13:15
Песков: Путин и Трамп в ходе личной встречи могут достичь крупных договоренностей

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходима и непременно произойдет со временем.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.

"Возможно, она (встреча - ред.) будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты, после того как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало. Эту работу еще только предстоит сделать", - заявил он.

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