Песков: Путин и Трамп в ходе личной встречи могут достичь "крупных договоренностей"

Не исключено, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе личной встречи зафиксируют "крупные договоренности", которые станут результатом огромной работы, но это время еще не настало.

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходима и непременно произойдет со временем.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным.

"Возможно, она (встреча - ред.) будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты, после того как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало. Эту работу еще только предстоит сделать", - заявил он.