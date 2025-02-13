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Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи

Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к их встрече.
В регионе
13 февраля 2025 г. 13:40
Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к их встрече.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главы государств вчера в ходе телефонного разговора условились, что и они сами продолжат контакт, они будут ориентироваться на отдельную встречу, и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу", - сказал он.

Песков также отметил, что в ходе разговора тема отмены санкций в отношении РФ не поднималась, но российская сторона считает их незаконными.

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