Песков: Путин и Трамп готовы к двусторонней встрече, но конкретики никакой нет

Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выражают готовность к общению в рамках встречи, однако конкретики в данном направлении пока нет.

Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выражают готовность к общению в рамках встречи, однако конкретики в данном направлении пока нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США и в том числе с Дональдом Трампом. Никакие условия для этого не требуются. Требуется обоюдное желание и политическая воля вести диалог, решать существующие проблемы посредством диалога", - сказал Песков, отметив, что Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог.

"Мы приветствуем это. Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в овальный кабинет, будут какие-то движения", - сказал он.