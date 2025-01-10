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Песков: Путин и Трамп готовы к двусторонней встрече, но конкретики никакой нет

Песков: Путин и Трамп готовы к двусторонней встрече, но конкретики никакой нет Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выражают готовность к общению в рамках встречи, однако конкретики в данном направлении пока нет.
В регионе
10 января 2025 г. 13:49
Песков: Путин и Трамп готовы к двусторонней встрече, но конкретики никакой нет

Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выражают готовность к общению в рамках встречи, однако конкретики в данном направлении пока нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США и в том числе с Дональдом Трампом. Никакие условия для этого не требуются. Требуется обоюдное желание и политическая воля вести диалог, решать существующие проблемы посредством диалога", - сказал Песков, отметив, что Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог.

"Мы приветствуем это. Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в овальный кабинет, будут какие-то движения", - сказал он.

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Версия на английском языке Peskov: Putin and Trump ready for bilateral meeting, but no specifics yet

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