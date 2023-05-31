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Песков: Путин и Эрдоган подтвердили намерение встретиться в обозримой перспективе

Песков: Путин и Эрдоган подтвердили намерение встретиться в обозримой перспективе Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора подтвердили намерение провести в обозримой перспективе двустороннюю встречу. Но где и когда точно эта встреча состоится, еще предстоит согласовать.
В регионе
31 мая 2023 г. 13:59
Песков: Путин и Эрдоган подтвердили намерение встретиться в обозримой перспективе

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ходе разговора подтвердили намерение провести в обозримой перспективе двустороннюю встречу. Но где и когда точно эта встреча состоится, еще предстоит согласовать.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, когда Путин звонил и поздравлял господина Эрдогана с победой на выборах, с переизбранием на пост президента Турецкой Республики, президенты подтвердили свое намерение в обозримой уже перспективе провести двустороннюю встречу, где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов. Но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть", - сказал он.

Ранее сегодня газета Hurriyet сообщила о том, что после инаугурации Эрдогана президент РФ посетит Турцию.

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Версия на английском языке Peskov: Putin, Erdogan confirm their intention to meet soon

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