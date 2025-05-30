Песков: Путин готов к переговорам по Украине на высшем уровне

В случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины "может зайти речь и о контактах на высшем уровне".

В случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины "может зайти речь и о контактах на высшем уровне".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о возможной встрече президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он "за" контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы. Но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций, на прямых переговорах делегаций двух стран. После этого, если такой результат и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне", - сказал он.