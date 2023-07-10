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Песков: Путин 29 июня в Кремле провел встречу с Пригожиным и командирами "Вагнера"

Песков: Путин 29 июня в Кремле провел встречу с Пригожиным и командирами "Вагнера" Президент России Владимир Путин 29 июня в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с Евгением Пригожиным и командирами "Вагнера".
В регионе
10 июля 2023 г. 14:23
Песков: Путин 29 июня в Кремле провел встречу с Пригожиным и командирами Вагнера

Президент России Владимир Путин 29 июня в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с Евгением Пригожиным и командирами "Вагнера".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя публикацию издания Liberation о состоявшейся после событий 24 июня встрече Путина с Пригожиным, представитель Кремля сказал: "Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек - всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина".

"Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти 3 часа", - пояснил он.

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Версия на английском языке Kremlin says mercenary chief Prigozhin met Putin after rebellion
Версия на азербайджанском языке Kreml Vladimir Putinin "Vaqner" rəhbəri ilə görüşdüyünü təsdiqləyib

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