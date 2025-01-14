О нас

Песков прокомментривал стратегическое партнерство между США и Арменией

Песков прокомментривал стратегическое партнерство между США и Арменией США не играли стабилизирующей роли на Южном Кавказе. Россия готова к продолжению сотрудничества с Арменией по всем направлениям.
В регионе
14 января 2025 г. 12:43
Песков прокомментривал стратегическое партнерство между США и Арменией

США не играли стабилизирующей роли на Южном Кавказе. Россия готова к продолжению сотрудничества с Арменией по всем направлениям.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать наоборот. Как раз в контексте этих действий, наоборот, США пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны", - сказал он.

При этом он отметил, что Армения имеет суверенное право развивать отношения с другими странами.

"Мы по-прежнему исходим из главного: у нас свои двусторонние отношения с Арменией, мы дорожим этими отношениями, намерены развивать их и дальше".

Песков поддчеркнул, что "помимо двусторонних аспектов для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе в ЕАЭС".

Ранее сегодня армянские СМИ сообщили о том, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник вечером в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kremlin comments on strategic partnership agreement to be signed by US, Armenia
Версия на азербайджанском языке Kreml ABŞ və Ermənistan arasında imzalanacaq strateji tərəfdaşlıq sazişini şərh edib

Другие новости из категории

Песков: Президенты РФ и Ирана проведут переговоры в пятницу в Москве
Песков: Президенты РФ и Ирана проведут переговоры в пятницу в Москве
14 января 2025 г. 13:06
Глава МАГАТЭ посетит Россию в феврале
Глава МАГАТЭ посетит Россию в феврале
14 января 2025 г. 13:04
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Глава Минюста: Текст новой конституции Армении должен быть готов до выборов 2026 года
Глава Минюста: Текст новой конституции Армении должен быть готов до выборов 2026 года
14 января 2025 г. 12:34
Спецслужбы Казахстана задержали трех религиозных радикалов
Спецслужбы Казахстана задержали трех религиозных радикалов
14 января 2025 г. 12:32
Минздрав: Среди пострадавших при взрыве в Тбилиси есть ребенок
Минздрав: Среди пострадавших при взрыве в Тбилиси есть ребенок
14 января 2025 г. 12:30
Армянский политолог: Новый договор между США и Арменией не даст гарантий безопасности
Армянский политолог: Новый договор между США и Арменией не даст гарантий безопасности
14 января 2025 г. 11:49
Назначен новый посол Армении в Швейцарии
Назначен новый посол Армении в Швейцарии
14 января 2025 г. 10:59
Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку
Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку
14 января 2025 г. 10:45
Начальник управления СК Армении подал в отставку
Начальник управления СК Армении подал в отставку
14 января 2025 г. 10:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi