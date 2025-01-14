Песков прокомментривал стратегическое партнерство между США и Арменией

США не играли стабилизирующей роли на Южном Кавказе. Россия готова к продолжению сотрудничества с Арменией по всем направлениям.

США не играли стабилизирующей роли на Южном Кавказе. Россия готова к продолжению сотрудничества с Арменией по всем направлениям.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать наоборот. Как раз в контексте этих действий, наоборот, США пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны", - сказал он.

При этом он отметил, что Армения имеет суверенное право развивать отношения с другими странами.

"Мы по-прежнему исходим из главного: у нас свои двусторонние отношения с Арменией, мы дорожим этими отношениями, намерены развивать их и дальше".

Песков поддчеркнул, что "помимо двусторонних аспектов для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе в ЕАЭС".

Ранее сегодня армянские СМИ сообщили о том, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник вечером в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве.