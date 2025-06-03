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Песков прокомментировал возможность компромиссов по меморандуму по Украине

Песков прокомментировал возможность компромиссов по меморандуму по Украине Возможность компромиссов со стороны России по отдельным пунктам ее меморандума по украинскому урегулированию должна определяться в ходе переговорного процесса.
В регионе
3 июня 2025 г. 14:23
Песков прокомментировал возможность компромиссов по меморандуму по Украине

Возможность компромиссов со стороны России по отдельным пунктам ее меморандума по украинскому урегулированию должна определяться в ходе переговорного процесса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, переговорный процесс не должен быть публичным.

"Это - тема для переговорного процесса, который не может осуществляться публично", - сказал он.

Комментируя прошедшие вчера в Стамбуле встречи делегаций РФ и Украины, он сказал, что ожидать прорывов на переговорах было бы неверно. При этом отметил, что важные договоренности были достигнуты.

"Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны. Действительно, в первую очередь, все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться", - сказал Песков.

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Версия на азербайджанском языке Peskov Ukrayna ilə bağlı memoranduma dair kompromis imkanlarını şərh edib

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