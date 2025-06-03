Песков прокомментировал возможность компромиссов по меморандуму по Украине

Возможность компромиссов со стороны России по отдельным пунктам ее меморандума по украинскому урегулированию должна определяться в ходе переговорного процесса.

Возможность компромиссов со стороны России по отдельным пунктам ее меморандума по украинскому урегулированию должна определяться в ходе переговорного процесса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, переговорный процесс не должен быть публичным.

"Это - тема для переговорного процесса, который не может осуществляться публично", - сказал он.

Комментируя прошедшие вчера в Стамбуле встречи делегаций РФ и Украины, он сказал, что ожидать прорывов на переговорах было бы неверно. При этом отметил, что важные договоренности были достигнуты.

"Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны. Действительно, в первую очередь, все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться", - сказал Песков.