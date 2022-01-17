О нас
Report Georgia
Аудио новости

Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России

Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России Россия, как и США, рассматривает разные сценарии развития по ситуации на случай нарастания эскалации из-за Украины, но считает, что их должно быть меньше 18, о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
В регионе
17 января 2022 г. 15:24
Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России

Россия, как и США, рассматривает разные сценарии развития по ситуации на случай нарастания эскалации из-за Украины, но считает, что их должно быть меньше 18, о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Нуланд, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.

По его словам, Москва надеется, что на этой неделе американской стороне удастся "что-то сформулировать в письменном виде".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Peskov says Moscow expects Washington to submit views in writing
Версия на азербайджанском языке Dmitri Peskov: "ABŞ-dan yazılı cavab gözləyirik"

Самое важное

Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 23:55
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
13 января 2022 г. 20:33
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi