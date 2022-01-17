Песков прокомментировал слова Нуланд об ответе на действия России

Россия, как и США, рассматривает разные сценарии развития по ситуации на случай нарастания эскалации из-за Украины, но считает, что их должно быть меньше 18, о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Россия, как и США, рассматривает разные сценарии развития по ситуации на случай нарастания эскалации из-за Украины, но считает, что их должно быть меньше 18, о которых говорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Нуланд, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.

По его словам, Москва надеется, что на этой неделе американской стороне удастся "что-то сформулировать в письменном виде".