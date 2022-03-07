Песков: Россия готова прекратить операцию при выполнении требований Киевом

Россия готова прекратить военные действия "в любой момент", если Украина выполнит ее требования.

Россия готова прекратить военные действия "в любой момент", если Украина выполнит ее требования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью агентству Reuters.

"Они должны сделать поправки в свою конституцию, в соответствии с которыми Украина отвергнет любую цель войти в любой блок. Мы также говорили по поводу того, что они должны признать, что Крым - российская территория, и что они должны признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств. И это все. Это может остановиться в любой момент", - заявил Песков.