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Песков: Программа саммита СНГ в Петербурге из-за крушения самолета AZAL не меняется

Песков: Программа саммита СНГ в Петербурге из-за крушения самолета AZAL не меняется Программа неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге из-за крушения самолета AZAL в Казахстане не меняется.
В регионе
25 декабря 2024 г. 14:01
Песков: Программа саммита СНГ в Петербурге из-за крушения самолета AZAL не меняется

Программа неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге из-за крушения самолета AZAL в Казахстане не меняется.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как таковой официальной программы у саммита нет. "Это неформальный саммит, поэтому четкой повестки дня нет. Это обмен мнениями по актуальным вопросам", - подчеркнул пресс-секретарь.

Традиционная неформальная встреча глав государств-членов СНГ состоится 25 декабря в окрестностях Санкт-Петербурга на территории всесезонного курорта "Игора". Участники саммита подведут итоги года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия.

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