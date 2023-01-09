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Песков призвал не придавать значения слухам о мобилизации

Песков призвал не придавать значения слухам о мобилизации Информация о мобилизации может поступать только от официальных властей России.
В регионе
9 января 2023 г. 14:18
Песков призвал не придавать значения слухам о мобилизации

Информация о мобилизации может поступать только от официальных властей России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время пресс-call.

Он призвал не доверять сообщениям по этой теме, распространяемым в Telegram-каналах.

По словам Пескова, "не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам".

"Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы", - сказал он.

Президент Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию в России 21 сентября. 31 октября он сообщил о ее окончании. В Кремле уже обещали, что вторая волна мобилизации не планируется.

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Версия на английском языке Peskov urges not to attach importance to rumors about mobilization
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