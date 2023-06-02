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Песков: Принимаем к сведению, что Армения не является союзником РФ в украинском конфликте

Песков: Принимаем к сведению, что Армения не является союзником РФ в украинском конфликте В Кремле принимают к сведению и учитывают слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения не является союзником России в конфликте в Украине.
В регионе
2 июня 2023 г. 15:50
Песков: Принимаем к сведению, что Армения не является союзником РФ в украинском конфликте
Дмитрий Песков

В Кремле принимают к сведению и учитывают слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения не является союзником России в конфликте в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины", - сказал он, комментируя заявление Пашиняна о том, что его страна не является союзником России в данном конфликте, и что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность Еревана.

"Вы сказали, что мы с Россией союзники. Конечно, об этом никогда не говорилось вслух, но думаю, это заметно. В войне с Украиной мы - не союзники России. И наше восприятие этой войны, этого конфликта - это беспокойство, потому что это прямо влияет на все наши отношения", - сказал Пашинян в интервью CNN primanews, которое было опубликовано 1 июня.

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