Песков: Позиции РФ и Азербайджана по Украине расходятся

России известна позиция Азербайджана по Украине, Москва и Баку расходятся во мнениях по данному вопросу.

России известна позиция Азербайджана по Украине, Москва и Баку расходятся во мнениях по данному вопросу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

При этом в Кремле надеются, что разногласия в данном вопросе не будут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях с Баку, отметил Песков.

"Вместе с тем эти разногласия не были препятствием, мы надеемся, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, будем надеяться, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях, и не жертвовали обоюдными интересами, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации", - сказал он.