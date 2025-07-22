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Песков: Позиции РФ и Азербайджана по Украине расходятся

Песков: Позиции РФ и Азербайджана по Украине расходятся России известна позиция Азербайджана по Украине, Москва и Баку расходятся во мнениях по данному вопросу.
В регионе
22 июля 2025 г. 13:50
Песков: Позиции РФ и Азербайджана по Украине расходятся

России известна позиция Азербайджана по Украине, Москва и Баку расходятся во мнениях по данному вопросу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

При этом в Кремле надеются, что разногласия в данном вопросе не будут препятствием к завершению периода охлаждения в отношениях с Баку, отметил Песков.

"Вместе с тем эти разногласия не были препятствием, мы надеемся, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, будем надеяться, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях, и не жертвовали обоюдными интересами, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации", - сказал он.

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Версия на английском языке Peskov: Russia and Azerbaijan hold diverging views on Ukraine
Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiyanın və Azərbaycanın Ukrayna ilə bağlı mövqeləri fərqlənir

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