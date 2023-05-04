Песков возлагает на США ответственность за атаку на Кремль

Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без участия США.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он назвал смехотворными попытки Киева и Вашингтона "откреститься от атаки". Также он заявил, что после инцидента с беспилотниками Кремль усилит меры защиты.
Песков рассказал, что президент России Владимир Путин сегодня, 4 мая, работает в резиденции в Кремле, на которую накануне была совершена атака. На тот момент глава государства находился в Ново-Огарево.
Он не стал раскрывать, как Москва может ответить на атаку, отметив, что "речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах".
Песков отметил, что после атаки на Кремль опалено два медных листа на куполе Сенатского дворца, их заменят к завтрашнему дню.