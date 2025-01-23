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Песков: Пока не ожидается разговор Путина и Эрдогана по поставкам газа в Словакию

Песков: Пока не ожидается разговор Путина и Эрдогана по поставкам газа в Словакию Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана насчет поставок газа в Словакию пока не планируется.
В регионе
23 января 2025 г. 13:43
Песков: Пока не ожидается разговор Путина и Эрдогана по поставкам газа в Словакию

Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана насчет поставок газа в Словакию пока не планируется.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разговор пока не планируется, но Путин и Эрдоган согласовывают разговоры буквально за считанные часы, поэтому при необходимости он будет проведен. Это все-таки больше к нашим поставщикам газа, это больше к Газпрому насчет технологии", - сказал он, комментируя вопрос о том, поступал ли запрос Анкары на телефонный разговор двух президентов.

Ранее Эрдоган заявлял, что рассчитывает обсудить с Путиным перспективы поставок газа в Словакию.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Putin və Ərdoğan arasında Slovakiyaya qaz tədarükü ilə bağlı danışıq gözlənilmir

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