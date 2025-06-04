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Песков подтвердил взрыв возле Крымского моста

Песков подтвердил взрыв возле Крымского моста В Кремле подтвердили факт взрыва возле Крымского моста, однако заявили, что серьезных повреждений нет, мост продолжает свою работу.
В регионе
4 июня 2025 г. 14:18
Песков подтвердил взрыв возле Крымского моста

В Кремле подтвердили факт взрыва возле Крымского моста, однако заявили, что серьезных повреждений нет, мост продолжает свою работу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает", сказал он, отметив, что при этом принимаются меры предосторожности.

Он также отметил, что будет сделано все необходимое для расследования атак дронов на российские военные аэродромы.

Комментируя вопрос о том, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой об экстрадиции подозреваемого в причастности к атаке беспилотников на российские военные аэродромы Артема Тимофеева, сбежавшего в эту страну, Песков отметил, что будут приняты все необходимые шаги.

"Это, скорее, вопрос для наших специальных служб, которые ведут расследование произошедшего", - сказал Песков.

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Версия на азербайджанском языке Kreml Krım körpüsü yaxınlığındakı partlayışı təsdiqləyib

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