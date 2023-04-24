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Песков подтвердил участие сына в войне в Украине

Песков подтвердил участие сына в войне в Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его сын Николай действительно принимал участие в войне в Украине, но не стал раскрывать подробностей.
В регионе
24 апреля 2023 г. 14:03
Песков подтвердил участие сына в войне в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его сын Николай действительно принимал участие в войне в Украине.

Как сообщает российское бюро Report, Песков в ответ на вопрос журналистов, действительно ли его сын служил в ЧВК и почему он не выбрал для этого ВС РФ, ответил, что его сын отслужил в российской армии в свое время.

"Он свою конституционную обязанность выполнил. Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе", - сказал Песков.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что сын Пескова служил в ЧВК "Вагнер" артиллеристом - был заряжающим ТЗМ (транспортно-заряжающей машины) реактивной системы залпового огня "Ураган". По словам Пригожина, всего Николай Песков воевал в Украине около шести месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Peskov oğlunun Ukraynadakı müharibədə iştirak etdiyini təsdiqləyib

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