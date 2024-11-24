Песков подтвердил, что обновленная ядерная доктрина РФ стала сигналом для Запада

Публикацию обновленной ядерной доктрины РФ можно считать сигналом для администрации США, которая проводит беспрецедентную эскалацию украинского конфликта.

Публикацию обновленной ядерной доктрины РФ можно считать сигналом для администрации США, которая проводит беспрецедентную эскалацию украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Ну, безусловно. Здесь не бывает никаких случайностей, есть определенная закономерность", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать публикацию обновленной ядерной доктрины РФ сигналом для администрации США, которая одобрила применение баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России.

"Хотя президент Владимир Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которые провоцируются западными странами. Но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией Вашингтона", - добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что таким образом уходящая администрация США делает все более безрассудные шаги, наращивая напряженность вокруг украинского конфликта.