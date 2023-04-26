Песков: Письмо генсека ООН по зерновой сделке рассматривается в Кремле

Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке передано по дипломатическим каналам, оно рассматривается.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Да, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается", - сказал представитель Кремля.
Отметим, что зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов.
С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.