Песков: Письмо генсека ООН по зерновой сделке рассматривается в Кремле

Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке передано по дипломатическим каналам, оно рассматривается.

Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке передано по дипломатическим каналам, оно рассматривается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается", - сказал представитель Кремля.

Отметим, что зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов.

С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.