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Песков: Письмо генсека ООН по зерновой сделке рассматривается в Кремле

Песков: Письмо генсека ООН по зерновой сделке рассматривается в Кремле Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке передано по дипломатическим каналам, оно рассматривается.
В регионе
26 апреля 2023 г. 14:30
Песков: Письмо генсека ООН по зерновой сделке рассматривается в Кремле

Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке передано по дипломатическим каналам, оно рассматривается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается", - сказал представитель Кремля.

Отметим, что зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов.

С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

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