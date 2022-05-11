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Песков: Переговорный процесс между Россией и Украиной идет вяло и нерезультативно 

Песков: Переговорный процесс между Россией и Украиной идет вяло и нерезультативно  Переговорный процесс между российской и украинской стороной идет весьма вяло и нерезультативно.
В регионе
11 мая 2022 г. 14:57
Песков: Переговорный процесс между Россией и Украиной идет вяло и нерезультативно 

Переговорный процесс между российской и украинской стороной идет весьма вяло и нерезультативно.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, спецоперация идет по плану, а вводить военное положение в России в планах нет.

"Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента Путина, который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова главы американской разведки.

Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявил, что российские власти готовятся к затяжному конфликту в Украине.

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Версия на английском языке Negotiations between Russia and Ukraine - sluggish and ineffective, Peskov says

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