Песков: Переговорный процесс между Россией и Украиной идет вяло и нерезультативно

Переговорный процесс между российской и украинской стороной идет весьма вяло и нерезультативно.

Переговорный процесс между российской и украинской стороной идет весьма вяло и нерезультативно.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, спецоперация идет по плану, а вводить военное положение в России в планах нет.

"Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента Путина, который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова главы американской разведки.

Ранее глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявил, что российские власти готовятся к затяжному конфликту в Украине.