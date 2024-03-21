Песков: Отправка иностранных войск в Украину чревата негативными последствиями

Появление иностранных воинских контингентов в Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.

Появление иностранных воинских контингентов в Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отправление каких-то иностранных воинских контингентов в Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями", - подчеркнул представитель Кремля.

Он пояснил, что на данный момент нет никаких точных данных о подобном решении европейских стран. "Здесь нужно получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет", - сказал Песков.