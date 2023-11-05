О нас

Песков: Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже

Песков: Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако со временем их придется возобновлять.
В регионе
5 ноября 2023 г. 16:29
Песков: Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже

Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако со временем их придется возобновлять.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину.

При этом он отметил, что так как РФ и США несут особую ответственность за мировую стратегическую стабильность, то со временем разговор придется возобновить.

Песков отметил, что для вероятной встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена должны появиться необходимые условия. а также требуется обоюдное желание.

"Путин неоднократно говорил, что готов к любым контактам", — подчеркнул представитель Кремля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peskov: “Rusiya ilə ABŞ arasında münasibətlər sıfırın altındadır”

Самое читаемое

Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
29 октября 2023 г. 17:26
Иран объявил о ликвидации террористической ячейки
Иран объявил о ликвидации террористической ячейки
30 октября 2023 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi