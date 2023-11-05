Песков: Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже

Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако со временем их придется возобновлять.
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При этом он отметил, что так как РФ и США несут особую ответственность за мировую стратегическую стабильность, то со временем разговор придется возобновить.
Песков отметил, что для вероятной встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена должны появиться необходимые условия. а также требуется обоюдное желание.
"Путин неоднократно говорил, что готов к любым контактам", — подчеркнул представитель Кремля.