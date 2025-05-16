О нас

Песков отметил важность контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования

Песков отметил важность контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования.
В регионе
16 мая 2025 г. 14:16
Песков отметил важность контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования

Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны. Это значение трудно переоценить", - сказал он, комментируя слова госсекретаря США Марка Рубио, который заявил, что встреча Путина и Трампа - единственный шанс на украинское урегулирование.

"Встреча в верхах должна быть подготовлена и она должна быть результативной, потому что перед встречей в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка, тем более, если мы говорим о встрече в верхах президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", - сказал также Песков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Peskov Putinlə Tramp arasında təmasların Ukrayna nizamlanması üçün əhəmiyyətini qeyd edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi