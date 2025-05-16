Песков отметил важность контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования

Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования.

Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны. Это значение трудно переоценить", - сказал он, комментируя слова госсекретаря США Марка Рубио, который заявил, что встреча Путина и Трампа - единственный шанс на украинское урегулирование.

"Встреча в верхах должна быть подготовлена и она должна быть результативной, потому что перед встречей в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка, тем более, если мы говорим о встрече в верхах президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", - сказал также Песков.