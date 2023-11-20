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Песков: От Баку мы слышим заявления о готовности к мирному договору с Ереваном

Песков: От Баку мы слышим заявления о готовности к мирному договору с Ереваном Официальный Баку заявляет о готовности к подписанию мирного соглашения с Ереваном.
В регионе
20 ноября 2023 г. 14:10
Песков: От Баку мы слышим заявления о готовности к мирному договору с Ереваном

Официальный Баку заявляет о готовности к подписанию мирного соглашения с Ереваном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы продвигаемой Баку концепции "Западного Азербайджана".

"Не могу ничего сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями Азербайджана на государственном уровне. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа и необходимости выхода на готовность к заключению мирного договора. Поэтому конкретно по этой части заявления господина Пашиняна я сейчас ничего не могу сказать", - добавил Песков.

Ранее Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что он готовится к новым боевым действиям против Армении. По словам армянского премьера, на официальном уровне в Азербайджане Армению стали называть Западным Азербайджаном.

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Версия на английском языке Peskov: 'We hear statements from Baku about readiness for peace treaty with Yerevan'
Версия на азербайджанском языке Dmitri Peskov: "Biz Azərbaycan rəhbərliyindən sülh sazişinə hazır olmaları barədə bəyanatlar eşitmişik”

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