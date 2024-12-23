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Песков опроверг сообщения об ограничении передвижения Асада по России

Песков опроверг сообщения об ограничении передвижения Асада по России Информация об ограничении передвижений бывшего сирийского лидера Башара Асада в России не соответствует действительности.
В регионе
23 декабря 2024 г. 13:22
Песков опроверг сообщения об ограничении передвижения Асада по России

Информация об ограничении передвижения бывшего сирийского лидера Башара Асада по России не соответствует действительности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не соответствует", - сказал он. Так он прокомментировал вопрос о том, соответствует ли действительности информация турецких СМИ, которые сообщили, что "жена Асада хочет развестись и уехать из России, а Асаду ограничили выезд из Москвы и заморозили имущество".

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Версия на азербайджанском языке Peskov Əsədin Rusiyada hərəkətinin məhdudlaşdırılması barədə xəbərləri təkzib edib

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