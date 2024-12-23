Песков опроверг сообщения об ограничении передвижения Асада по России

Информация об ограничении передвижений бывшего сирийского лидера Башара Асада в России не соответствует действительности.

Информация об ограничении передвижения бывшего сирийского лидера Башара Асада по России не соответствует действительности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не соответствует", - сказал он. Так он прокомментировал вопрос о том, соответствует ли действительности информация турецких СМИ, которые сообщили, что "жена Асада хочет развестись и уехать из России, а Асаду ограничили выезд из Москвы и заморозили имущество".