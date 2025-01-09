Песков: Одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно

Возможное вступление Армении в Евросоюз - это ее суверенное право, но быть членом двух разных международных организаций невозможно.

Возможное вступление Армении в Евросоюз - это ее суверенное право, но быть членом двух разных международных организаций невозможно.

Как передает Report со ссылкой на российские СМ И, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Москвы по вопросу о перспективах вступления Армении в Евросоюз.

"Что значит это членство (Армении) в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая, - это невозможно", - сказал он, отметив, что Армении выгодно членство в ЕАЭС.

По его словам, выгода измеряется в процентах, повышенных темпах роста. Кроме того, согласованные в рамках ЕАЭС рабочие механизмы и интеграционные форматы "продолжают работать на благо народов и стран, участвующих в них".

Отметим, что сегодня на заседании правительства Армении одобрен проект закона по запуску процесса вступления страны в ЕС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал о том, что в связи с этим вопросом необходимо провести всенародный референдум.