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Песков: Одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно

Песков: Одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно Возможное вступление Армении в Евросоюз - это ее суверенное право, но быть членом двух разных международных организаций невозможно.
В регионе
9 января 2025 г. 13:55
Песков: Одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно
rusvesna.su

Возможное вступление Армении в Евросоюз - это ее суверенное право, но быть членом двух разных международных организаций невозможно.

Как передает Report со ссылкой на российские СМ И, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Москвы по вопросу о перспективах вступления Армении в Евросоюз.

"Что значит это членство (Армении) в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая, - это невозможно", - сказал он, отметив, что Армении выгодно членство в ЕАЭС.

По его словам, выгода измеряется в процентах, повышенных темпах роста. Кроме того, согласованные в рамках ЕАЭС рабочие механизмы и интеграционные форматы "продолжают работать на благо народов и стран, участвующих в них".

Отметим, что сегодня на заседании правительства Армении одобрен проект закона по запуску процесса вступления страны в ЕС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал о том, что в связи с этим вопросом необходимо провести всенародный референдум.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Ermənistanın Aİ və Aİİ-də eyni zamanda üzvlüyü mümkün deyil

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