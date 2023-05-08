Песков: Очный "Бессмертный полк" отменен из-за действий государства-спонсора терроризма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отмену очного шествия "Бессмертного полка" мерами предосторожности. По его словам, России приходится иметь дело с государством - спонсором терроризма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отмену очного шествия "Бессмертного полка" мерами предосторожности. По его словам, России приходится иметь дело с государством - спонсором терроризма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил журналистам в понедельник.

"Это решение [об отмене очного шествия] непосредственно организаторов этого шествия, но их вполне можно понять. Когда мы имеем дело с государством-спонсором терроризма де-факто, то здесь лучше принять меры предосторожности", - сказал он.

При этом Песков напомнил, что "очень много форматов, в которых можно косвенно принимать участие в этой акции". Он обратил внимание, что об этих возможностях в последние дни давалось очень много подробностей через СМИ. "Поэтому, естественно, граждане будут так или иначе самым широким образом отмечать этот праздник", - уверен представитель Кремля.

Ранее сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", депутат Государственной думы Елена Цунаева сообщила ТАСС, что традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в этом году не будет. Она отметила, что всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.